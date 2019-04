Brabantse brandweer vreest groot vrijwilligerstekort en zoekt deeltijd-helden

Maar er speelt meer mee. Hoezen vervolgt: "Mensen werken allemaal buiten het dorp." En dat betekent dat mensen overdag niets kunnen betekenen voor de brandweer in hun dorp. Woordvoerder Leonie Thijssen van de Veiligheidsregio Brabant-Noord: "En daar komt de vergrijzing nog bij. Een grote groep vrijwilligers gaat de komende jaren afscheid nemen. Ook zie je steeds minder vaak dat mensen 40 jaar lang vrijwilliger blijven."

Postcommandant Hoezen is wél al halverwege die 40 jaar en piekert er nog niet over om te stoppen. "Je kunt iets betekenen voor de maatschappij, voor de veiligheid in je dorp. Dat geeft voldoening. En het is een hele mooie club om bij te horen, vergelijkbaar met een voetbalvereniging."

'Planning rondkrijgen is lastig'

In de ideale wereld zou Hoezen op zijn post kunnen beschikken over 22 vrijwilligers. Het zijn er in werkelijkheid 16. Drie daarvan zijn nog in opleiding en kunnen nog altijd niet mee uitrukken. En dat is krap. Leonie Thijssen: "We hoeven nog geen beroepsmensen in te zetten op de posten, maar de planningen rondkrijgen is wel steeds moeilijker."

Louise Snijder van de Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant schetst eenzelfde beeld: "We weten het nog redelijk op te vullen, maar op de dagbezetting zien we soms problemen. Daarom werken we met 'opstappers'. Iemand die bijvoorbeeld werkt in Oosterhout en woont in Almkerk, is dan overdag vrijwilliger in Oosterhout en 's avonds en 's nachts in Almkerk."

De NOS meldde dinsdagochtend dat de vrijwillige brandweer in het hele land onder druk staat. Regio's proberen op verschillende manieren het tij te keren en de vrijwillige brandweer toekomstbestendig te maken. In het midden en westen van de provincie is een inventarisatie gestart onder huidige vrijwilligers, met de naam 'Expeditie Jij'. Die loopt nog door tot in september. "We willen van hen weten wat we goed doen, wat we moeten blijven doen, maar ook wat we vooral niet meer moeten doen. Waarom wordt iemand vrijwilliger, waarom blijft iemand dat ook of waarom stopt iemand juist. "

Held of een beetje gek

En dan is er nog de campagne 'Parttime Hero'. Ben is zo'n deeltijd-held. Hij is bakker, maar rukt ook regelmatig uit met de vrijwilliger brandweer van Waalwijk. Zijn verhaal en dat van anderen moet mensen motiveren om bij de vrijwillige brandweer te komen. Ook in de regio Brabant-Noord gaat die campagne volgende week van start, op 10 mei.

Op de posten in Cuijk, Geffen, Rosmalen en Oss is een deeltijd-held aangewezen die te zien is in allerlei campagne-uitingen. De laatste post die meedoet in de pilot is Berlicum, de post van commandant Hoezen. Hij voelt zichzelf overigens geen held. Maar na even nadenken voegt hij daaraan toe: "Wel moet je er een beetje gek voor zijn, voor de ellende van een ander ga jij 's nachts je bed uit."