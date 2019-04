Waar is de vermiste Veronique Vroege (14) uit Werkendam?

De politie is op zoek naar de 14-jarige Veronique Vroeg uit Werkendam. Het meisje werd dinsdagochtend om halfzeven voor het laatst gezien door haar moeder.

"Het is een minderjarige dus we spreken hier van een urgente vermissing", aldus een woordvoerder van de politie. Veronique liep in het verleden al eerder weg van huis. De politie maakt zich grote zorgen om Veronique.

De tiener is 1,65 meter lang, heeft donkerbruin haar en bruine ogen.