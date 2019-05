Is je autoradio de weg kwijt? Dit is wat je moet doen

Door een aanpassing van het FM-netwerk van Omroep Brabant kan het gebeuren dat je autoradio even de weg kwijt is. Als de radio automatisch op zoek gaat en Omroep Brabant niet kan vinden, moet je de zender even opnieuw vastzetten in je voorkeuzes. Daarna is het probleem opgelost.

De aanpassing van het netwerk is gebeurd in de nacht van dinsdag op woensdag. Het doel is dat de geluidskwaliteit nog beter wordt. Om je te helpen, volgen hier nog even de frequenties per regio.



West-Brabant: 91.0 FM

Midden-Brabant: 91.9 FM

Noord-Oost-Brabant: 95.8 FM

Zuid-Oost-Brabant: 87.6 FM

Ook voor de DAB luisteraars in het uiterste westen van de provincie die luisteren via het kanaal 9D (208.064 MHz) Bereik: Zeeland en westelijk Noord-Brabant, is het nodig om dit kanaal opnieuw in te scannen.