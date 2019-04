Is je autoradio morgenochtend de weg kwijt? Dit is wat je moet doen

EINDHOVEN -

Door een aanpassing van het FM-netwerk van Omroep Brabant kan het gebeuren dat je autoradio woensdagochtend even de weg kwijt is. Als de radio automatisch op zoek gaat en Omroep Brabant niet kan vinden, moet je de zender even opnieuw vastzetten in je voorkeuzes. Daarna is het probleem opgelost.