Duizenden fans juichen Tilburg Trappers toe, 'ik denk dat het 4-3 voor de Trappers wordt'

Tilburg Trappers is voor veel mensen meer dan 'gewoon' een ijshockeyploeg. Voor sommige mensen is het hun leven. Heel hun ziel en zaligheid zit in die club. En dat alles komt dinsdagavond samen. De Trappers kunnen namelijk voor de vierde keer op rij kampioen worden van de Duitse Oberliga.

Voor materiaalman Berry Aarts is het zijn 930ste (!) wedstrijd. "Ik ben nu zeventien jaar materiaalman. Nou, ja, ik ben er vijf jaar tussenuit geweest in verband met mijn werk. Maar in die vijf jaar hebben ze constant gevraagd of dat ik terug wilde komen", vertelt Aarts. Heel het gezin van de materiaalman is tijdens al die jaren betrokken geraakt bij de Trappers.



Zijn vrouw en dochter zitten daarom dinsdagavond ook op de tribune om de mannen naar de overwinning te schreeuwen. De stoel van zijn andere dochter blijft leeg. "Mijn jongste dochter is in 2015 op 37-jarige leeftijd overleden aan uitgezaaide longkanker." Tijdens die vreselijke tijd kreeg Aarts veel steun van de Tilburgse ploeg. "Zelfs nu schrijft speler Ivy van den Heuvel op de tape van zijn hockeystick het nummer en de initialen van mijn dochter. Ik kan wel zeggen dat die jongens me door die moeilijke tijd hebben gesleept."

Glad ijs

Twee andere heren die ervoor zorgen dat het dinsdagavond allemaal gesmeerd loopt, zijn ijsmeesters Bas en John. "Het ijs is goed glad geworden voor vanavond. Wat mij betreft mag de wedstrijd beginnen", vertelt John. De twee ijsmeesters vinden het redelijk spannend. "Ik denk dat het krap wordt, maar 4-3 voor de Trappers gaat wel lukken," zegt Bas. Aan het lawaai wat het publiek vanavond kan maken, zal het waarschijnlijk niet liggen. Er liggen drieduizend 'klappers' in de ijshockeyhal.



Maar ook voor de 'normale' supporter is de club belangrijk. Zo belangrijk zelfs dat diehard supporter Jan een heel ritueel rondom een wedstrijd heeft. Ik ben bij alle wedstrijden minstens twee uur van te voren aanwezig," vertelt Jan. "Vlak voor de wedstrijd moet ik altijd even een sigaretje roken. In de rust rook er ook één en ga ik altijd even naar de wc. Anders komt het gewoon niet goed."



De wedstrijd begint dinsdagavond om 20:00 uur en is in Tilburg. Het belooft hoe dan ook een groot feest te worden.