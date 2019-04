Arjan Swinkels is een week 'vrij dronken' als KV Mechelen en Willem II beker winnen

Woensdag 1 mei staat Swinkels om half drie aan de aftrap bij de bekerfinale tussen KV Mechelen en AA Gent. Een paar dagen later stapt hij als fan van Willem II in de bus naar Rotterdam. Voor welke finale is er meer stress? "Spannender vind ik mijn eigen bekerfinale, om die te spelen."

"Alleen zenuwachtiger ben ik bij Willem II. Daar heb ik geen invloed op en kan ik niets meer bepalen. Op het veld, zeker na warming-up, valt spanning wel weg. Op de tribune is dat heel iets anders", aldus Swinkels.

Feest

Swinkels hoopt natuurlijk op twee overwinningen. Te beginnen in België, het moet zijn mooiste voetbalmoment ooit worden. "Je kan maar twee echte prijzen pakken. Promotie is leuk, maar op het hoogste niveau kun je alleen kampioen worden of de beker pakken. Kampioen ga ik nooit worden. De beker is die andere prijs. Daar heb ik nu een kans op. Als we die winnen, zal dat een absoluut hoogtepunt zijn."

De beker winnen zou een absoluut hoogtepunt in mijn carrière zijn - Arjan Swinkels

Dat gaat gevierd worden ook, net als een eventuele bekerwinst van Willem II. Een dubbele zege zou ultiem zijn. "Laten we het hopen. Dan is het vanaf woensdag tot en met maandag aan een stuk feest en vrij dronken zijn", zegt Swinkels lachend.

Favoriet

Swinkels had in zijn Willem II-tijd Klaas-Jan Huntelaar eens als directe tegenstander. De spits speelt nu weer bij Ajax en zou - waarschijnlijk als invaller - minuten kunnen maken. De Amsterdammers zijn favoriet. "Maar kans heb je altijd."

Arjan Swinkels in duel met Ajacied Klaas-Jan Huntelaar (foto: VI Images).

Zo gaat hij zijn eigen bekerfinale ook in. KV Mechelen speelde dit seizoen op het tweede niveau van België en heeft al zes weken geen officiële wedstrijd gespeeld. "Gent is een ploeg die speelt voor het kampioenschap. Gent is de favoriet. Alleen ik geef onszelf wel een goede kans om te winnen."