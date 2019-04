IJshockey: Tilburg Trappers lopen vierde Oberliga-titel mis na nederlaag in beslissingsduel

De ijshockeyers van Tilburg Trappers zijn er dinsdagavond niet in geslaagd om voor de vierde keer op rij de titel in de Duitse Oberliga te pakken.In een kolkend Stappegoor gingen de Tilburgers in het beslissingsduel van de play-offs met 2-4 onderuit tegen EV Landshut.

Giovanni Vogelaar zette de Tilburgse ijshal na een kwartiertje op z’n kop met de 1-0, waarna beide doelmannen tal van reddingen verrichtten en vooral de Duitse sluitpost Patrik Berger uitblonk. De Duitsers kropen daarna steeds verder uit hun schulp en werden beloond door Marco Sedlar.



De tekst gaat verder onder de tweet.

In de derde periode, waarin zo mogelijk in een nog moordender tempo werd gespeeld, deelden de Trappers opnieuw de eerste tik uit (Max Hermens) en kwamen de Duitsers opnieuw langszij. Alleen waren het de bezoekers die in de slotfase, met een man meer op het ijs, de beslissende dreun uitdeelden: 2-3. De 2-4, met Trappers-doelman Meierdres eraf voor een extra man op het ijs, was verder alleen voor de statistieken.