Afscheid zonder kampioenschap voor voorzitter Tilburg Trappers: 'Toch overheerst trots'

Ron van Gestel heeft dinsdagavond na acht jaar afscheid genomen als voorzitter van Tilburg Trappers. Het was hem echter niet gegund om dat in stijl te doen. De Tilburgse ijshockeyers verloren de finale van EV Landshut met 2-4 en zagen het kampioenschap in de Duitse Oberliga aan de neus voorbij gaan.

Een dag voor het beslissingsduel en zijn afscheid als voorzitter waarschuwde Van Gestel nog: "Op de wedstrijddag ben ik misschien qua humeur niet in beste doen."

Dat valt reuze mee, ook met de zenuwen. "Ik verwacht dat we weer een prachtige pot te zien krijgen en ik denk dat wij het thuisvoordeel gaan benutten", zo zegt hij vlak voor het begin van de beslissingswedstrijd.

Bijzonder gevoel

Van Gestel stopt als voorzitter omdat hij eigenlijk na acht jaar geen uitdaging meer ziet bij de ijshockeyclub. Van de Duitse bond mag Tilburg Trappers, kampioen of niet, namelijk niet naar een divisie hoger promoveren. Voor de wedstrijd neemt hij afscheid van zijn ook aftredende mede bestuursleden en het Tilburgse publiek.



"Het was een bijzonder gevoel, want we hebben hier acht jaar lang heel veel uren doorgebracht. We hebben de club opgebouwd met alle vrijwilligers en al die mensen op kantoor. Het is hier één grote familie die keihard heeft gewerkt."

Geen kampioen, toch apetrots

In de eerste periode van de wedstrijd ziet Van Gestel zijn Tilburg Trappers op een terechte 1-0 voorsprong komen. Het team had eigenlijk vaker moeten scoren. ‘Dit zegt nog niets, dit is pas het begin’, weet de ervaren voorzitter.

Dat blijkt, want in de 2e periode komt EV Landshut langszij. Van Gestel blijft er tot in het laatste moment in geloven, maar ziet in de laatste periode de stand 2-4 worden en zijn club naast de titel grijpen.

"Nee, het doet geen pijn. Ik zei al dat Landshut een schitterend team team heeft. We hebben mooi ijshockey gezien en daar komen de mensen hier voor. Trots overheerst, ja. Ik kijk apetrots terug op de laatste acht jaar."