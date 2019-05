'Ik zal je missen', 44 jaar lang keek deze tandarts in de monden van Geldrop

Het is goed geweest voor Jan van Montfort(69). De tandarts uit Geldrop stopt er na 44 jaar mee. Na zoveel tijd is dat een gek gevoel.

"Het is een dubbel gevoel", vertelt Van Montfort. "Aan de ene kant is het fijn dat ik geen verplichtingen meer heb. Van de andere kant ga ik het ook heel erg missen, want ik doe het met veel plezier."

Druk, druk, druk

Ook tijdens zijn laatste week is het druk in de praktijk. Veel mensen willen toch graag nog een keer gecontroleerd worden door Van Montfort. Een vrouw die binnenkomt vertelt dat ze al haar hele leven dezelfde tandarts heeft, 'wat moet ik nu?'. Dat ziet de tandarts als een groot compliment.

"Ik heb de afgelopen weken wel eens gedacht of ik de stap niet wat later had moeten maken", aldus Van Montfort. "Maar ja, op een gegeven moment is de tijd rijp." Zijn collega's zijn klaar om de patiënten op te vangen, al zullen ze in het begin misschien een tandje bij moeten zetten.

Alles is veel beter

In die 44 jaar is er een hoop veranderd. "Alles is veel beter, veel makkelijker. We zijn er stukken op vooruit gegaan, vroeger ging het wat moeizamer", vertelt hij. Toch heeft de tand des tijds niet toegeslagen, want hij heeft zijn vakkennis altijd bijgehouden.

Niet alleen techniek, maar ook de patiënten zijn veranderd. "Mensen zijn mondiger geworden. Voorheen ging het allemaal wat soepeler en gemoedelijker, op z'n Brabants, maar dat is niet meer. Mensen zijn veel mondiger geworden. Dat is eigenlijk heel goed, maar dat kan ook doorslaan", verzucht de 69-jarige tandarts.

Klein beetje bang

Van Montfort is een klein beetje bang voor het zwarte gat na zijn laatste werkdag. Toch denkt hij zich niet snel te gaan vervelen. "Ik breng veel tijd door bij een politiehondenvereniging in Mierlo", vertelt hij. "En ik kan wat meer in de tuin gaan werken, sporten en meer fietsen. Ik zal mijn tijd wel vullen."

"Afscheid nemen blijft altijd moeilijk", vervolgt hij zijn verhaal. "Ik heb een assistente en secretaresse die al 31 jaar bij mij zijn." Die gaat de bijna oud-tandarts wel missen. "En als ze mij missen, kunnen ze op bezoek komen!"