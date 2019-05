Frank Lammers is keiharde drugsbaron in nieuwe Netflix-serie: Maar ik ben wel lief voor mijn meisje

Frank Lammers speelt in de nieuwe Netflix-serie Undercover die vrijdag online komt. Hij neemt de rol van drugsbaas op zich en ziet zichzelf daar eigenlijk best in terug. “Ik ben ook altijd heel lief voor mijn meisje.”

De acteur uit Mierlo speelt in de Vlaamse-Nederlandse serie drugsbaron Ferry Bouman die pillen produceert op een Brabantse camping. Anna Drijver en Tom Waes spelen undercoveragenten Kim en Rob, die op de camping buren worden van de drugsbaas en zijn vrouw Danielle, gespeeld door Elise Schaap.

Ik word er echt vrolijk van om een bad guy te spelen.

Frank vond het geweldig om deze rol op zich te nemen. “Ik word er echt vrolijk van om een bad guy te spelen. Als je niet voor deze drugsbaas bent, dan ben je wel tegen hem. Het was heel erg tof om te doen. Ik had ook geweldige tegenspelers.”

De acteur ziet zichzelf wel een beetje terug in de drugsbaas. “Ik vond het zo leuk aan dit script dat hij een harde drugsbaas is, maar ook lief was voor zijn meisje. Ik ben ook altijd lief voor mijn meisje.”

Druk bestaan

Frank heeft een druk bestaan als acteur. Hij staat op dit moment in het theater en er wordt alweer aan het tweede seizoen van Undercover gewerkt. Klagen doet hij zeker niet. “Ik vind dat hartstikke leuk. Het kan altijd meer.”

Je kan niet meer stoppen.

De serie werd in België al uitgezonden en heeft meerdere prijzen gewonnen waaronder de juryprijs voor beste serie op het Conequest Festival in Californië. Volgens de acteur uit Mierlo kom je niet meer van de bank als je eenmaal begint te kijken. De serie telt tien afleveringen. “Je kan niet meer stoppen. Er zit humor in, hardheid, maar ook romantiek.”

Brazilië

De serie is in verschillende landen over de hele wereld te zien. De acteurs spreken gewoon hun eigen taal. “Je hoort dialecten tussen Eindhoven en Brussel.” De acteur is benieuwd wat deze serie hem gaat brengen. “Als ze een interview in Brazilië willen, dan kom ik wel hoor.”

Frank als drugbaron is vanaf vrijdag te zien op Netflix.

LEES OOK: Onze Frank Lammers in Hollywood? Rol in Netflix-serie Undercover 'opent nieuwe deuren'