Vermist meisje (14) uit Werkendam weer terecht

Het vermiste meisje uit Werkendam is weer terecht. Dat laat de politie woensdagmiddag weten. "Ze is woensdagochtend in goede gezondheid aangetroffen", aldus een woordvoerder.

Het 14-jarige meisje was sinds dinsdagochtend vermist. Ze werd rond halfzeven voor het laatst gezien door haar moeder. "Daarna hebben meerdere eenheden naar haar uitgekeken op plekken in en om Werkendam. Ook is daarbij vannacht de politiehelikopter ingezet", vertelt hij.

Het meisje werd rond halftwaalf aangetroffen op een plek buiten Werkendam. "Maar in verband met de privacy doen we daar geen verdere mededelingen over."