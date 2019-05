Leeuw van oude vorken en duizenden boutjes in een olifant: pizzabakker nu gevierd metaalkunstenaar

Dertien jaar lang was de Cromvoirtse kunstenaar Szilvasi een succesvolle pizzabakker in De Bosch. Het huidige Stefano's verkocht hij in 2001 en van de opbrengst ging hij vooral veel reizen. "Ik trok op een bepaald moment met de motor door Thailand en daar zag ik in een klein dorp een schuurtje waar lichtflitsen uitkwamen." Die bleken afkomstig van een lasapparaat.

Het eerste werk: een Harley Davidson

"In het schuurtje maakte een man van afgedankt metaal hele mooie nieuwe voorwerpen. Met handen en voeten legde hij mij uit dat hij met de verkoop daarvan in zijn levensonderhoud kon voorzien." Janika was diep onder de indruk en besloot ter plekke: "Op die manier kunst maken, dat wil ik ook gaan doen."

Zonder kennis van zaken kocht hij een lasapparaat en leerde hij zichzelf lassen. Hij bleek aanleg te hebben. Een verborgen talent van de voormalige pizzabakker kwam onverwacht aan het licht. Hij creëerde een motor met aanhanger, duidelijk herkenbaar als een Harley Davidson. Daarna gingen alle remmen los. Geen stukje metaal is sinds die eerste aanzet meer veilig voor de kunstenaar. "Ik kan er nog niet van leven, dus daarom werk ik nog als beheerder van dit vakantiepark. Op het moment worden hier veel oude chalets gesloopt en iedereen weet: als er metaal vrijkomt is dat voor Janika."

In zijn werkplaats op het Cromvoirtse park liggen tienduizenden moertjes en boutjes opgeslagen in verschillende bakken. Een oude roestige fiets wacht op verwerking in een nieuw kunstwerk waarvoor hij het plan al in zijn hoofd heeft: "Er komt een frame omheen met daarachter iets van natuur."

Collectie voor JBZ

Op de werkbank ontstaat in een mum van tijd een motorfiets. "Die gaat naar de oncologie-afdeling van het Jeroen Bosch ziekenhuis", legt Janika uit. "Een goede vriend wordt daar behandeld en iedere keer als ik er naartoe ga, neem ik iets voor hem mee. "

De vriend is groot fan van de Formule 1. "Ik maakte voor hem een schaalmodel van de raceauto van Max Verstappen. Die wil ik nu op verzoek van mijn vriend gaan aanbieden aan de coureur zelf. We bedenken hoe we dat aan kunnen pakken." In de racewagen heeft een een extraatje toegevoegd. "Kenners denken bij Max meteen aan Red Bull, dus als je goed kijkt, zie je dat er een stier in is verwerkt."

De Big Five

Net als met zijn andere kunstwerken gaat hij nooit uit van een vooropgezet plan. "Het meeste werk ontstaat terwijl ik bezig ben." Zo kwam hij ook tot de leeuwenkop. "Het was niet mijn bedoeling om de Big Five te maken. Ik begon met de leeuwenkop en moest de manen nog maken toen ik op het idee kwam om een bak met oude vorken ervoor te gebruiken. Ik dacht dat ik er met tweehonderd vorken wel zou zijn." Het werden er uiteindelijk twaalfhonderd. "Elke vork heb ik wel tien keer in mijn handen gehad. Inslijpen, platslaan, schuren, ombuigen om het op haren te laten lijken."

Na de leeuw ontstonden de andere Afrikaanse dieren. "Ik heb hier in totaal twee jaar aan gewerkt." Het mag dan allemaal uit de losse hand gemaakt worden, maar het moet wel zo waarheidsgetrouw mogelijk zijn. "Ik gebruik foto's om de spiermassa helder te krijgen en om een scherp oog te houden voor de verhoudingen. En ook al lijkt het soms anders: alles is van metaal."

Van hobby naar werk

Voor de neushoorn heeft zich inmiddels een geïnteresseerde Japanse liefhebber gemeld. Als die koop doorgaat weet Janika het zeker: dan is zijn metalart, waarmee hij ooit als hobby begon, definitief zijn werk geworden.

De Big Five en de andere kunstwerpen in de tentoonstelling van Janika Szilvasi zijn iedere vrijdag en zaterdag te zien in in de oude Bart Smit winkel in de Marktveldpassage in Vught. De kunstenaar is er dan zelf ook om vol passie uitleg te geven.