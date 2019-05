Stelletje dat taxichauffeur beroofde moet de cel in

Een 38-jarige man uit Tilburg moet vijftien maanden de cel in voor de beroving van een taxichauffeur. Een 33-jarige vrouw, een medeverdachte, moet bijna acht maanden de cel in en krijgt een taakstraf van 200 uur, zo heeft de rechter woensdag besloten. Een deel van de straf is voorwaardelijk.

Het duo nam in januari midden in de nacht een taxi in de omgeving van de Oude Goirleseweg in Tilburg. Ze wilden aanvankelijk naar het Korvelplein, maar wijzigden onderweg de bestemming in het Oranje Vrijstaatplein.

Mes op de keel

Op het plein zette de man de chauffeur een mes op zijn keel en eiste geld. Daarna pakte de vrouw ook de telefoon van de chauffeur af. Na de overval gingen de daders ervandoor.

Dezelfde chauffeur, die niet gewond raakte, kreeg een dag later een telefoontje met het verzoek twee mensen op te halen op het Louis Bouwmeesterplein. Maar hij herkende de stem van de man die hem donderdag had beroofd. Hij waarschuwde de politie.

Psychisch niet in orde

Bij de lagere straf voor de vrouw hield de rechter er rekening mee dat zij een psychische stoornis heeft.

De taxichauffeur heeft sinds de overval minder plezier in zijn werk, bleek tijdens de rechtszaak. Hij slaapt slecht en maakt zich regelmatig zorgen over de volgende werkdag. Hij voelt zich niet meer veilig op straat. De rechtbank neemt dit de dader zeer kwalijk.