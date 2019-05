Auto's zonder stuur in de Reeshof: dieven slaan toe en strippen auto

Airbags, navigatiesystemem en zelfs een compleet stuur. Het werd dinsdagnacht allemaal gestolen uit verschillende auto's in de Reeshof in Tilburg.

In meerdere Audi's en BMW's werd ingebroken, onder meer in de Veenendaalstraat en de Vlagtweddestraat. Volgens een buurtbewoner gaat het om zeven auto's, tot nu toe kreeg de politie drie aangiftes binnen.

Vooral de diefstal van het complete stuur is opmerkelijk. Volgens de politie was het de dieven ook in dit geval waarschijnlijk om de airbag te doen, die in het stuur verwerkt zit. De auto's zijn weggetakeld door een bergingsbedrijf.

Het gaat om mobiel banditisme, denkt de politie Tilburg. Daarbij kiezen buitenlandse bendes een paar straten uit waar ze in een paar uur tijd toeslaan.