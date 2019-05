Op vakantie naar Irak? Deze zomer kan het vanaf Eindhoven Airport

De vluchten gaan naar de steden Erbil en Suleimaniya, in het noorden van Irak. Dit is in de Koerdische regio, die als relatief veilig bekendstaat. Grote delen van de rest van Irak gelden als levensgevaarlijk vanwege de strijd tegen IS en het gevaar voor aanslagen.

Egypte

De vluchten vanaf Eindhoven Airport vertrekken één keer per week van april tot oktober. Het zijn chartervluchten, wat inhoudt dat je niet van tevoren losse tickets kan kopen. De luchtvaartmaatschappij gaat ook naar de Egyptische badplaats Hurghada vliegen vanuit Eindhoven.