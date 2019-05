Songfestival-favoriet Duncan Laurence: ’Ik raakte meteen verliefd op Tilburg’

Aan die media-aandacht moest Duncan vooraf nog even wennen. Maar inmiddels, na onder meer tientallen interviews tijdens Eurovision in Concert, maalt hij niet meer om een vraaggesprekje meer of minder. En dat is maar goed ook want in Tel Aviv is hij straks de meest gewilde artiest voor journalisten. "Ik zie al die interviews hier in Nederland als een mooi voorproefje."

Van dorp naar stad

Die drukte is heel wat anders dan dat hij jarenlang gewend was. "Ik kom natuurlijk uit een heel klein plaatsje, Hellevoetsluis (Zuid-Holland, red.) Daar was weinig muziek, weinig te doen." In Tilburg, op de Rockacademie, was dat wel anders. "Daar was een overload aan muziek, talenten, dansen, circus. Dat was geweldig. Ik raakte meteen verliefd op die vibe én op de stad."

Zoals dat in de liefde gaat, was niet alles rozengeur en maneschijn in Tilburg. Duncan leerde er veel over zichzelf, en over anderen. "Soms waren daar ook teleurstellingen bij. Zeker als het om medestudenten ging. Muziek is een beweging. Het leidt mensen ertoe om verder te gaan." Soms figuurlijk, soms letterlijk met het vertrek naar een ander land. "Daar horen ook weer ‘heartbreaks’ bij. Arcade symboliseert de mix van al deze gevoelens."

Fijne haven

Duncans gevoel voor Tilburg is zeker geen mix. De stad is voor hem heel duidelijk één ding. "Een fijne haven om naar terug te gaan", zegt hij met een brede lach. "Het is de plek waar ik bij denk: ‘Wat heb ik hier toch veel meegemaakt en wat was het tof!"



Duncan Laurence maalt niet om een interviewtje meer of minder. (Foto: Jessica Ranselaar)

Prime time

Maandag verlaat hij die fijne haven voor een paar weken. Dan gaat hij mooie dingen meemaken in Tel Aviv. Duncan kent de stad al een beetje; hij was er eerder een paar dagen. Het was toen al een gekkenhuis. Niet dat het erg was, maar hij had het zelf een beetje veroorzaakt. "Ik dacht dat ik door de lokale media geïnterviewd werd. Er was niets lokaals aan. Het waren de prime time tv-shows. De volgende dag kon ik niet meer over straat! De gekte begon toen al. Hartstikke leuk om mee te maken."

De komende weken wordt die gekte alleen maar groter. Het songfestival in een mediacircus in het kwadraat. Duncan zegt dat hij wist waar hij aan begon. "Ik geniet er ook van. Ik ga er vol in. Helemaal te gek!"