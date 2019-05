Een retourtje Eindhoven-Noord-Irak kan vanaf deze zomer, maar wat moet je daar doen? 4 hoogtepunten

'Toeristische Hoofdstad' Erbil

De hoofdstad van Noord-Koerdistan Erbil werd in 2014 gekozen tot 'Arabische Toeristische hoofdstad'. Wat wil je als vakantieganger nog meer? Volgens reiswebsite Tripadvisor is de grootste attractie van de stad de Citadel, een enorm kasteel bovenop een heuvel. Maar Erbil heeft meer te bieden. Zelf een avondje flink de bloemetjes buitenzetten kan. Liefhebbers van een feestje kunnen volgens reisbureau Battuta naar de rijkere christelijke wijk Ainkawa.

Natuur

Noord-Koerdistan is een bergachtige regio met 'golvende landschappen en mooie meren', aldus Battuta. En sterker nog, Koerdistan huist zelfs een bijna Alpenachtig landschap waar op de bergtoppen sneeuw ligt. De onderstaande video geeft best een aardig beeld van het natuurschoon in het land, en van de lokale muzieksmaak.

Lees verder onder de video.

'Winkelparadijs' Suleimaniya

Deze stad met ingewikkelde naam huist de meeste inwoners van Noord-Koerdistan. Maar volgens de Volkskrant is Suleimaniya ook dé plek voor een stedentrip. De krant noemt het zelfs een 'winkelparadijs'. Suleimaniya heeft ook meerdere musea.

1400 jaar oud klooster

In het christelijke stadje Al Qosh ligt het enorme Rabban Hormizd klooster dat tegen een steile rotswand aan is gebouwd. De beelden van het klooster zijn bijna net zo spectaculair als de roerige 1400-jarige geschiedenis.

Lees verder onder de video.

Is het wel veilig?

Irak staat natuurlijk vooral bekend om de oorlogen en dictators met volle snorren. Maar Noord-Irak is al vele jaren een relatief veilige regio in het land. Alhoewel, helemaal veilig is het er toch ook nog niet. Volgens het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse kan je het beste alleen noodzakelijke reizen er naartoe maken. Het gebied gaat bovendien nog gebukt onder een flinke vluchtelingenstroom die op gang is gekomen tijdens de recente oorlogen in de regio. Wie de reis durft te wagen, doet er dus niet slecht aan om eerst even te informeren hoe de zaken ervoor staan.