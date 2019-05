Pegida wil demonstratief BBQ'en bij de moskee in Eindhoven, maar dat mag niet

Pegida wil maandagavond, een dag nadat de ramadan is begonnen, een manifestatie houden op het parkeerterrein bij de Al-Fourqaan moskee in Eindhoven. De anti-islambeweging heeft toestemming van de gemeente, maar mag niet gaan barbecueën zoals ze van plan was. Ook moet de demonstratie vroeger worden gehouden dan Pegida wilde: om acht uur moet de actie afgelopen zijn.

Pegida verwacht tussen de twintig en vijftig demonstranten. Een woordvoerder van de gemeente Eindhoven wil niet zeggen hoeveel politie er op de been wordt gebracht om de demonstratie in goede banen te leiden. Wel zegt hij dat eventuele berichten over tegendemonstraties in de gaten worden gehouden.

Voorzitter, frontman en woordvoerder van Pegida, Edwin Wagensveld is niet tevreden over het tijdstip waarop de manifestatie moet plaatsvinden: tussen zes en acht uur 's avonds. Pegida wilde eigenlijk van half acht tot half tien 's avonds, maar dat mag niet. "Daar is het laatste woord nog niet over gezegd", zegt Wagensveld.

Ook de barbecuewagen die ze wilden meebrengen is afgewezen. Dat verbod is volgens de gemeente gebaseerd op advies van de politie. Bij een eventuele confrontatie zou dat gevaar op kunnen leveren, bijvoorbeeld als de wagen omvalt.

Over wat Pegida voor ogen heeft met de manifestatie is Wagensveld duidelijk: "We willen het ware gezicht van de islam laten zien."