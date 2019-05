Pegida wil demonstratief BBQ'en op de stoep voor de moskee in Eindhoven, maar dat mag niet

De anti-islam beweging Pegida wil maandag 6 mei, een dag nadat de ramadan is begonnen, pal voor de deur van de Al-Fourqaan moskee in Eindhoven een manifestatie houden. De organisatie zegt toestemming te hebben van de gemeente Eindhoven. Maar de gemeente laat in een in reactie aan Omroep Brabant weten nog met Pegida in gesprek te zijn over de voorwaarden.

Voorzitter, frontman en woordvoerder van Pegida, Edwin Wagensveld reageert verbaasd: "Wij gaan natuurlijk niet aankondigen dat we toestemming hebben, als dat niet het geval is. Ik heb de beschikking hier voor me liggen. Daar staat in dat we maandag 6 mei van 18.00 uur tot 20.00 uur op het parkeerterrein voor de moskee onze manifestatie mogen houden. Overigens zijn we het niet eens met dit tijdstip, dus daar is het laatste woord nog niet over gezegd."

Gemeente Eindhoven: de gesprekken lopen nog

Maar dit is wat de gemeente Eindhoven woensdagmiddag Omroep Brabant liet weten: "We zijn met Pegida in gesprek over hun verzoek om een manifestatie te organiseren bij de Al-Fourqaan moskee. Uitgangspunt daarbij is dat het recht op manifesteren een grondrecht is. Tegelijk moeten we ook instaan voor de openbare orde en de gezondheid en veiligheid van onze inwoners."

"Dat betekent dat er voorwaarden gesteld kunnen worden aan de bijeenkomst. Deze voorwaarden worden bepaald in samenspraak met en op advies van de politie. Op dit moment kunnen we die voorwaarden nog niet delen omdat de gesprekken nog lopen, maar we verwachten dat dit op korte termijn wel het geval is."

Manifestatie of hardere acties

Wagensveld verwacht maandag 6 mei tussen de 20 en 50 mensen. "Voor een hapje en een drankje, want voor de barbecue hebben we geen toestemming gekregen. En er zal gesproken worden door een aantal mensen. Maar nogmaals: als we het niet eens worden over het tijdstip, dan wordt het een heel ander verhaal."

Over wat Pegida voor ogen heeft met de manifestatie is Wagensveld duidelijk: "We willen het ware gezicht van de islam laten zien."