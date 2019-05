Zwangere vrouw en gezin met twee kinderen naar het ziekenhuis na ongeluk in Wanroij

WANROIJ -

Op De Waterval in Wanroij is woensdagmiddag een ongeluk gebeurd met twee auto’s. In de ene auto, een Audi, zat een zwangere vrouw. In de andere auto, een Kia, zat een gezin met een vader, een moeder en twee jonge kinderen. Alle vijf inzittenden van de auto’s zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.