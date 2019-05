Twee gewapende daders overvallen pizzabezorger in Uden

Een pizzabezorger is woensdagavond op de Keizershof in Uden overvallen. De twee daders hadden een mes bij zich, meldt de politie.

De twee daders wisten weg te vluchten. De politie is naar hen op zoek. De eerste dader heeft een blanke huidskleur, is 1 meter 75, draagt een zwarte jas met grijze capuchon en heeft breed postuur. De ander is licht getint, 19 jaar oud, 1 meter 80 lang met normaal postuur en draagt ook een zwarte jas.

Het is niet bekend of de daders iets buit hebben gemaakt. De politie roept getuigen op om 112 te bellen.