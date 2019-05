Willem II-spelers weten hoe bekerfinale leeft in Tilburg: 'Dit zijn de wedstrijden'

"Je moet hier ook gewoon van genieten. Dit is mooi toch", zegt Adrie Koster. De trainer zag tegenstander Ajax weer presteren in de Champions League, maar dat zegt hem weinig. "We weten nu ook hoe we het niet moeten doen", zegt hij met een knipoog. Bang is hij niet en hij hoopt zijn spelers ook niet. "Hier speel je voor. Dit zijn de wedstrijden. Daar moet je echt van genieten. En geloven dat er iets mogelijk is. Doe je dat niet, hoef je ook niet te gaan."

Vurnon Anita sluit zich daar wel bij aan. "Absoluut. Je speelt niet veel finales natuurlijk. Nu je er staat moet je er ook volledig voor gaan om te winnen. Alles op het veld doen, zodat je geen spijt hebt later."

Ervaring

Anita won al drie keer de beker, ploeggenoot Fernando Lewis is met twee gespeelde bekerfinales ook een van de meest ervaren spelers als het gaat om de eindstrijd van het bekertoernooi. "Maar deze is wel extra speciaal. Ik heb twee seizoenen lang alles gedaan om goede prestaties te leveren met deze fantastische club. Dan is de bekerfinale extra mooi."

De rechtsback heeft er vooral ook heel veel zin in. "Zeker! Als ploeg hebben we er ook heel veel zin in." Waar een aantal spelers veel ervaring hebben, heeft het merendeel nog nooit een bekerfinale meegemaakt als speler. "Die weten niet wat er allemaal bij komt kijken. Jongens als Anita en Tapia, misschien ik ook, kunnen dan aangeven hoe het tekeer kan gaan."

Anita weet het als geen ander, de verschillen tussen een gewone wedstrijd en een bekerfinale. "De aandacht, de rit naar het stadion toe, de hele sfeer om de wedstrijd heen. En ook op het veld. Je kunt elkaar bijna niet horen, ook al coach je nog zo hard. Je hoort meer het publiek."

Tilburg

In Rotterdam krijgt Willem II steun van heel veel fans. De bekerfinale leeft enorm, maar dat hoef je de spelers niet uit te leggen. "Als je buiten bent, hier in de stad, word je aangesproken. Iedereen leeft er naartoe en iedereen is er klaar voor. Dit leeft enorm en dat is alleen maar mooi. Het is uniek voor Willem II. Wij als spelers weten dat ook. Wij hebben een belangrijke taak", sluit Anita af.