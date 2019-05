'We horen zulke schrijnende verhalen dat je echt denkt: hoeveel pech kan iemand hebben in z'n leven'

Misschien juist omdat ze het zelf zo goed hebben, ontstond drie jaar geleden bij Frank (61) en Elly (53) Loos uit Valkenswaard het idee om voor mensen die ziek zijn of het niet breed hebben iets goeds te doen. Ze besloten daarom hun drie villa’s op het Canarische eiland Fuerteventura in de rustige mei-periode voor een week gratis beschikbaar te stellen. “Dat zouden toch eigenlijk veel meer mensen moeten doen?”

Frank en Elly Loos, bekend in Valkenswaard van hun discotheek De Grot, ook wel bekend als De Kelders, wonen al sinds 2001 op Fuerteventura en verhuren daar een aantal luxe villa’s. Een keer per jaar, in de tweede week van mei, hebben ze bijzondere gasten. Gasten die niets hoeven te betalen voor hun verblijf op het zonnige eiland en daar even een weekje hun zorgen en ellende kunnen vergeten.

Niet meer aan de bak

“Och, het zijn soms toch zó’n schrijdende verhalen die we horen.”, vertelt Frank. “Zo schrijnend dat je echt denkt: hoeveel pech kan iemand toch hebben in z’n leven. Op het gebied van gezondheid, geld, werk, van alles. We kennen iemand van 61 die niet meer aan de bak komt en gewoon niets meer heeft. Dan wil je zó graag iets doen. Zo zijn we drie jaar geleden op dit idee gekomen.”

Honderden reacties op Facebook

De gasten die sindsdien op uitnodiging van Frank en Elly een weekje komen logeren in mei, veertien in totaal, melden zich in principe allemaal aan via Facebook. Op Frank’s oproep van een paar dagen geleden hebben honderden mensen gereageerd.

Maar hoe bepaal je dan wie er wel en wie er niet mogen komen logeren? Dat moet moeilijk zijn. “Dat doe je een beetje op gevoel, en door ons werk in de horeca hebben we inmiddels de nodige mensenkennis opgedaan. Op gelukzoekers zitten we niet te wachten. Maar ja, dan blijven er nog genoeg mensen over die je moet teleurstellen en dat is zeker niet makkelijk. Ik zorg in ieder geval dat iedereen een persoonlijk berichtje ontvangt."

Sponsors gezocht!

Nu is er nog wel een probleempje: het vervoer van de gasten. De vliegtickets en de busreis naar de villa’s moeten namelijk natuurlijk ook worden betaald. “Daar zoeken we nog sponsors voor. Er hebben zich al een paar – soms anonieme – donateurs gemeld, maar we hopen dat dat er nog meer worden. Dat zou echt geweldig zijn.”

De Vakantiebank

En Frank zit ook nog op wat grotere plannen te broeden. “Er zijn natuurlijk zóveel mensen die om wat voor reden dan ook niet op vakantie kunnen. Dat is toch verschrikkelijk?! Daarom denk ik erover om, net zoals de Voedselbank, een Vakantiebank op te richten. Zodat we nog meer mensen blij kunnen maken met een weekje vakantie zonder dat het ze een cent kost. Eigenlijk zouden toch veel meer mensen moeten doen wat wij doen?"