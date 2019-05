Bewoners in Waalwijk protesteren tegen 'gevaarlijke fietsroute'

De Besoyensestraat in Waalwijk is volgens buurtbewoners niet geschikt voor een snelfietsroute. (Foto: Eva de Schipper)

“Er loopt een mooie alternatieve route door de Meidoornweg, die ook nog eens veel veiliger is”, vertelt bewoonster Jolanda Verhoeven. “Het is voor de gemeente goedkoper om de weg door de Besoyensestraat te leggen dus daarom hebben ze hier voor gekozen. Dat vinden we natuurlijk een slecht argument.”



Gevaarlijke situaties

Daarnaast ontstaan er volgens Verhoeven gevaarlijke situaties als de snelfietsroute door de straat gaat lopen. “Er ligt een ventweg langs de gewone grote weg, die moet je eerst oversteken. Dat is met de auto al heel erg onoverzichtelijk, voor een fietser is dat helemaal lastig. Daarna moet je de gewone weg oversteken waar auto’s op hoge snelheid komen aanrijden. Al met al zijn het allemaal gevaarlijke situaties voor de fietsers.”

En dat is waar de bewoners zich het meeste zorgen over maken. “We willen dat het veilig is”, vertelt bewoner Anja Arendse. “We hebben heel veel in –en uitritten in de straat en bewoners moeten er wel goed uit de voeten kunnen. Er liggen nu nog drempels in de straat, die gaan verdwijnen. Daardoor kunnen de automobilisten hier straks harder door de straat rijden.”



Onderzoeksrapport

Het college heeft in maart vorig jaar het besluit genomen om de route zo te laten lopen, omdat het de meest directe route is. "De straat wordt aangepast. Daarbij hoort ook de kruising waar de bewoners het over hebben", vertelt wethouder Ronald Bakker van de gemeente Waalwijk.

De gemeenteraad heeft na het horen van de bezwaren van de bewoners besloten om aan de wethouder te vragen een onafhankelijk rapport voor te leggen. “De gemeenteraad mag daar binnenkort een keuze uit maken. In het rapport zijn alternatieven naast elkaar gelegd. Daarbij zijn bewoners geïnterviewd en veiligheidsaspecten afgewogen. Deze route kwam er als beste uit, maar de gemeenteraad kan besluiten om een andere route te kiezen", vertelt Bakker.

De bewoners zijn strijdvaardig. “We gaan ons best doen. 16 mei mogen we inspreken bij de raadsvergadering”, vertelt Verhoeven. “Ik weet dat er een paar raadsleden achter ons staan en de situatie van de weg kennen. Het is jammer dat ze zich niet allemaal goed inlezen. Maar we blijven hopen op een goede afloop.”