Een berg zilveren lepels, vorken en servetringen voor nieuwe ambtsketen van burgemeester Altena

Volgens woordvoerster Claran Wielenga was de actie een succes. “Ongeveer zestig inwoners hebben oud zilver ingeleverd. Zo leverde een inwoonster die vroeger een juwelierszaak had sieraden in en maakte een inwoner alvast een ambtsketen met zilveren munten”, vertelt ze. “Niet alles is bruikbaar, dat moeten we nog onderzoeken. Maar er is voldoende zilver voor een nieuwe ambtsketen. "

Ontwerpers

Inmiddels zijn vijf ontwerpers aan de slag gegaan met een ontwerp voor de nieuwe ambtsketen. “Halverwege mei beoordeelt een speciale commissie de inzendingen. Het winnende ontwerp wordt in juni ‘verzilverd’”, legt Wielenga de procedure uit.

Foto: Gemeente Altena

Op 1 juli wordt de nieuwe ambtsketen geshowd aan de zestig inwoners en de burgemeester die het oude zilver hebben ingeleverd. Wielenga: “Zij krijgen bovendien een certificaat. Het is de bedoeling dat waarnemend burgemeester Marcel Fränzel de nieuwe ambtsketen op 2 juli voor het eerst zal dragen tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces.”