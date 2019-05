Game of Thrones-fans opgelet: allerlaatste aflevering te zien in de bioscoop

Ook in 2017 keken fans naar de serie in de bios. (Archieffoto: Jos Verkuijlen)

De allerlaatste aflevering van de bejubelde televisieserie Game of Thrones wordt óók uitgezonden in bioscopen in Breda, Eindhoven, Helmond en Tilburg. Op 20 mei openen negentien Pathé-bioscopen door heel het land de deuren voor fans van het zinderende fantasy-epos.

Het slot van het vorige televisieseizoen van Game of Thrones werd ook al in Nederlandse Pathé-bioscopen uitgezonden. In Tilburg kwamen in 2017 honderden fans op het evenement af: alle kaartjes waren binnen een halfuur verkocht.

De seizoensfinale op 20 mei begint om halfacht 's avonds en eindigt anderhalf uur later om negen uur.

Gigantisch budget

Game of Thrones is een van de meest succesvolle tv-series van Amerikaanse bodem en zwemt in bijna vijftig Emmy Awards. Producent HBO smijt dan ook met geld voor het laatste seizoen, waarvan sommige afleveringen volgens insiders bijna 15 miljoen dollar kosten.

In Nederland liggen de zendrechten van Game of Thrones bij Ziggo, dat de serie ‘on-demand’ beschikbaar stelt.