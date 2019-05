'Ik ben de baas in de kooi', Pieter Buist is klaar voor gevecht in Thailand

Buist is altijd de rust zelve, maar je merkt het toch, de Bredase specialist in Mixed Martial Arts (MMA) blaakt van het zelfvertrouwen. Binnen twee jaar wil de kooivechter bij zijn nieuwe promotor One Championship wereldkampioen worden.

Winst naar Breda

De allereerste hobbel die hij daarin moet nemen is Kota Shimoishi, een ervaren rot in het vak. "Ik heb er zin in, ik ben er klaar voor", zegt hij overtuigend. "De winst gaat mee naar Breda. Ik heb de tegenstander goed geanalyseerd, maar ik heb me voornamelijk gefocust op mezelf. Negentig procent van de trainingen draait om mezelf, om zelf beter te worden."

'Pieter is de baas in de kooi'

Toch wordt er van tevoren een zorgvuldig 'gameplan' opgesteld. Trainer Harun Ozkan kijkt naar de zwakke en sterke punten van beide kooivechters. "De tegenstander van Pieter is een goede judoka, maar Pieter is staand de sterkere man. Hij gaat door hem heen lopen."

Buist vat het plan zelf eenvoudig samen. "Missie nummer één is dat Pieter de baas is in de kooi. Ik ga voor de knock-out of submission (de tegenstander tikt af). Ik laat het liever niet op de jury aankomen, want de jury kan twee 'scheve ogen' hebben."

Groot evenement

Buist traint regelmatig met kooivechter en stadsgenoot Reinier de Ridder, een specialist in Braziliaans jiu jitsu. Ook hij komt uit voor One Championship en heeft al wat ervaring opgedaan met wedstrijden bij deze Aziatische promotor.

"Het is een geweldige organisatie", vertelt sparringspartner De Ridder. "Echt megagroot, niet normaal. Bij de partij die ik vocht, zaten 20.000 man op de tribune. En het laatste evenement had op televisie zestig miljoen kijkers, dat gaat helemaal nergens over."

"Maar Pieter is heel nuchter en hoeft hier niet op voorbereid te worden. Achter de schermen is hij een hele kalme jongen, het is meer iemand die je moet oppeppen", aldus De Ridder.

In elkaar beuken

Buist is in ieder geval een jongen met een duidelijk doel, hij wil bij One Championship ook wereldkampioen worden. "Geen me een jaar of twee en dan heb ik die 'belt' ook in handen. Ik laat me niet in elkaar beuken voor een 'misschien'. Het is doen of niet doen."

