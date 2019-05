Een klein concert tegen jouw zorgen alleen! Tilburgse celliste komt met een Bachtherapie

Muziek luisteren als een oppepper. Veel mensen herkennen dat. Het is het idee achter de Bachtherapie van de Tilburgse celliste Jacqueline Hamelink. Een klein, op maat gemaakt, concertje voor één persoon. Maar Jacqueline gaat groter, in augustus komt ze met de Bachkliniek. Binnenkort begint de training voor een klein groepje musici.

"De luisteraar laat wel eens een traantje lopen. Het ráákt mensen." Een paar jaar al werkt Jacqueline met de Bachtherapie.

Je vertelt haar waar je mee zit, Jacqueline kiest een deel van een cello-suite van Bach voor je uit en speelt die in een kleine ruimte speciaal voor jou. Soms mogen mensen haar cello vasthouden terwijl ze speelt zodat ze de trillingen van het instrument kunnen voelen. "Dichter bij de muziek kan je niet komen."

Knipoog

De naam is een knipoog naar de Bachbloesemtherapie, een behandeling uit het alternatieve circuit. Maar voor celliste Jacqueline staat Bach natuurlijk voor de grote zeventiende eeuwse componist Johan Sebastiaan. Jacqueline: "Hij was de man die bewust met muziek het gemoed van de luisteraar wilde beïnvloeden."

Jacqueline is een bekende Brabantse musicus. De Bachtherapie is een van de dingen die ze doet. Ze staat ermee op festivals maar mensen geven de Bachtherapie ook wel eens als een speciaal cadeautje, bijvoorbeeld bij een afscheid. En soms wordt ze ingehuurd voor een managementtraining van een bedrijf.

Gewoon over geld

Maar de laatste jaren wordt het minder en dan gaat het gewoon om geld. Een musicus die speciaal voor één persoon speelt, is altijd aan de prijs. Maar dat één-op-één is wat Jacqueline betreft een essentieel onderdeel van het verhaal. "We hebben erover gedacht voor grotere groepen te gaan spelen maar dan wordt het gewoon weer een concert. het gaat erom dat je de muziek uitkiest die juist voor die ene persoon iets doet."

In plaats van stoppen, kiest Jacqueline voor de vlucht naar voren. Met 85.000 euro steun van de provincie werkt ze nu aan de Bachkliniek, een voorstelling die in augustus is te beleven op Theaterfestival Boulevard. Het blijft bij muziek van Bach maar het aantal instrumenten wordt uitgebreid. In de Bachkliniek wordt straks gespeeld op piano, orgel, accordeon, viool en clavecimbel. De musici moesten een auditie doen om te laten horen dat ze Bach op hoog niveau konden spelen.

Experimenten

Het geld van de provincie komt uit een potje voor muzikale vernieuwing. Die pot is gevuld met de vijf ton die de provincie weg heeft gehaald bij de Philharmonie Zuidnederland. De bedoeling is dat er experimenten mee worden betaald om klassieke muziek bij een groter publiek onder de aandacht te brengen.

Jacqueline: "De komende tijd ga ik met de musici trainen. Ze moeten goed kunnen spelen maar ook contact kunnen leggen met de toeschouwer terwijl ze spelen. Daar draait het allemaal om."

Ali B.

Rapper Ali B. hoorde het verhaal over de Bachtherapie vorig jaar voor het eerst. Op deze video legt hij aan Lucas de Man (oud stadskunstenaar van Den Bosch) uit hoe belangrijk de ontdekking van haar muziek voor hem was.