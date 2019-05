Willem II verdient tonnen met KNVB-bekertoernooi en de teller blijft lopen

De teller voor de al gespeelde vijf wedstrijden van het toernooi staat al op 175.000 euro:

Voor deelname aan de eerste ronde kreeg de club al 10.000 euro.

Voor de tweede ronde 15.000 euro.

Voor de achtste finale 25.000 euro.

Voor de kwartfinale 45.000 euro.

Voor de halve finale 80.000 euro.

Voor de finale volgt dus nog eens:

100.000 euro bij verlies.

250.000 euro bij winst.

Als Willem II de finale wint, mag het volgend jaar aantreden bij de seizoensopener (Johan Cruijff Schaal) waarbij de landskampioen tegen de bekerwinnaar speelt. Deelname aan de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal levert ook nog een lieve duit op:

100.000 euro bij verlies.

150.000 euro bij winst.

TV-gelden en kaartverkoop

De bekerwedstrijden leveren ook extra tv-gelden op. Voor iedere wedstrijd die live wordt uitgezonden op het open net of betaaltelevisie, rinkelt de kassa. Bovendien krijgt de club een deel van de recettes uit de kaartverkoop van de verschillende bekerwedstrijden.

Europees voetbal

Bij winst plaatst de club zich ook direct voor de tweede ronde aan de Europa League:

Deelnemers hieraan krijgen ongeveer 3 miljoen euro op hun rekening gestort.

Een zege in de groepsfase levert bijna 6 ton op.

Gelijkspel bijna 2 ton.

Maar zo ver is het natuurlijk nog niet. De verliezend finalist plaatst zich niet rechtstreeks voor Europees voetbal, ook niet als Ajax als landskampioen of nummer twee van de competitie een ander Europees ticket bemachtigt. Maar Willem II maakt bij winst van Ajax wel meer kans op Europees voetbal.

Dat zit zo: als de bekerwinnaar op plek één of twee van de ranglijst eindigt, wordt het bekerwinnaar-ticket doorgeschoven naar de nummer drie van de competitie, bepaalde de KNVB. Het ticket voor Europees voetbal van de nummer drie gaat naar de nummer vier en dan spelen de plekken vijf tot en met acht (in plaats van plek vier tot en met zeven) de play-offs voor Europees voetbal. En laat Willem II nu net op de achtste plaats staan met wedstrijden tegen het lager geklasseerde Emmen en ADO in het vooruitzicht. Die achtste plaats moet de club dus vast weten te houden. Ook die play-offs leveren trouwens geld op via kaartverkoop.

Sponsoring

Willem II haalde in het vorige seizoen aan sponsorinkomsten ongeveer 5,5 miljoen op, blijkt uit het jaarverslag. Als de club goed presteert en in Europa te zien is, zullen de sponsorgelden ook zeker stijgen.

Merchandising

Wat het bereiken van de finale de club aan merchandising oplevert, is gissen. De supportersclub mocht geen eigen shirts maken. Sjaals zijn er wel vanuit de Stichting KingZine, maar dan gaat het om een 'tiental’ aldus voorzitter Wim Vos. “Die waren zo weg, maar we hebben er als supportersclub dus verder geen winst op gemaakt. Alle andere merchandising en winst is voor de club via de fanshop.”

Willem II bracht voor de finale een speciale kledinglijn uit met wedstrijdshirt en warming-upkleding. Er zijn duizend bekershirts ingekocht, meldt Willem II. Er zijn er nog tweehonderd over, met name kindermaten. De shirts kosten 39,95 euro. Op sportkleding zit vaak een marge van 70 procent. Dat zou betekenen dat de club ongeveer 10.000 euro aan winst boekt door de shirtverkoop.