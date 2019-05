Hooguit 5 millimeter groot maar zijn schade is enorm: kevertje zorgt voor kaalslag in bossen

Boswachter Erik Schram wijst naar een grote open plek in het Leenderbos waar kale en ontwortelde bomen over elkaar heen liggen. "Al het dode hout dat je hier ziet is vooral van fijnsparren, de originele kerstbomen die wij eind december in huis halen. Die hebben zwaar te lijden gehad onder de droogte van vorig jaar waardoor die letterzetter kans heeft gezien om bij die bomen binnen te dringen", legt hij uit.

"In normale omstandigheden heeft zo'n fijnspar genoeg hars om die kever te kunnen weren. Maar door de droogte zijn ze verzwakt en worden ze vatbaar voor deze kever."

Dood hout belangrijk voor ecosysteem

Staatsbosbeheer ruimt de dode sparren niet op maar laat ze juist liggen, omdat ze belangrijk zijn voor het ecosysteem, legt Erik Schram uit. "Andere beestjes halen er hun voedsel uit of maken er hun holletje in. Een vos kan bijvoorbeeld zijn hol maken onder de wortels van deze omgevallen boom."

Met een zakmes snijdt hij een stuk schors weg en laat zien hoe de letterzetter zijn gangen graaft in de bast van de boom. "Die groeven hebben een bepaalde structuur en lijken soms op letters. Daar dankt het beestje zijn naam aan."

Larven verpoppen en vliegen uit

Zodra de kevers zich naar binnen hebben gewerkt en gangen hebben gegraven, leggen de vrouwtjes hun eitjes. De volgroeide larven die daaruit komen verpoppen zich en vliegen weer naar de volgende boom. "Op die manier tast de letterzetter in korte tijd hele stukken bos aan", zegt Erik Schram.

Om tegen te gaan dat hele percelen worden kaalgevreten worden in het Leenderbos verschillende soorten bomen bij elkaar geplant. "Dus niet alleen maar fijnsparren, maar daartussen ook eiken- of kastanjebomen. Daar houdt zo'n letterzetter niet van, want die richt zich vooral op de fijnspar."