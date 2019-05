Joris kon 14 jaar geleden niet bij bekerfinale van Willem II zijn: hij was 5 en moest afzwemmen

Maar dit keer zijn ze er wel bij. Joris en zijn vader. “En de rest van de familie gaat ook mee”, vertelt Joris. “Het is natuurlijk extra mooi dat we nu samen kunnen gaan. Dat geeft me een geweldig gevoel. Maar als ik het toen had geweten dat mijn vader was thuisgebleven voor mijn afzwemmen, had ik hem toch heel rap verteld dat hij gewoon moest gaan.”

Natuurverschijnsel

Want zo’n bekerfinale is natuurlijk bijzonder. Joris weet ook niet of hij dit ooit nog gaat meemaken. “Zo’n finale is voor Willem II als een natuurverschijnsel. Dit gebeurt eens in de zoveel jaar. Wetenschappers wachten jaren op een bloedmaan, supporters wachten juist hier al die jaren op.”

Tekst gaat verder onder de tweet.

Joris heeft al jaren een seizoenskaart en gaat de laatste seizoenen steevast met zijn vader naar de wedstrijden van Willem II. Ook toen het wat minder ging en de club degradeerde naar de eerste divisie. “Dan is het toch extra mooi dat we nu naar zo’n wedstrijd kunnen. Ik leef er al weken naartoe. Als ik er alleen al aan denk krijg ik kippenvel.”

Hoop

Hoewel Willem II de underdog is, geven de resultaten op andere velden de Willem II-supporter moed. Zo verloor het steenrijke Paris Saint Germain in de Franse bekerfinale van middenmoter Stade Rennes en woensdag wist eerstedivisionist KV Mechelen de Belgische kampioenskandidaat KRC Genk te verrassen. Er is dus hoop.

“Ajax zit denk ik met het hoofd bij de Champions League”, zegt Joris. “Zo’n finale is toch een wedstrijd op zich en ik heb echt goede hoop. Wat het resultaat ook mag zijn, we maken er met z’n allen een dag van om nooit meer te vergeten.”