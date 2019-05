Hein (88) schrijft zijn eerste boek, maar of er nog een tweede komt weet hij niet

Hein s een echte liefhebber van literatuur. Hij heeft boekenkasten vol, studeerde ooit Nederlandse taal- en letterkunde en was docent. Juist dat weerhield hem ervan om zelf een boek te schrijven. In deze video legt hij uit hoe dat zit:

Zijn eerste boek heet 'De Naakte Waarheid' en het bestaat uit achttien losse verhalen. Hein: "Sommigen zijn speels en met een knipoog. Anderen zijn serieuzer en gaan wat dieper. Van bepaalde karakters in het boek kun je gaan houden. Van sommige juist niet, maar dat is nou net de bedoeling natuurlijk."



"Humor en emoties die verzin je niet, die komen uit jezelf"

Hoe die karakters in hem opkomen, is lastig te zeggen. De personen gingen vanzelf een eigen leven leiden in zijn hoofd. Ruygrok: "Iedereen die schrijft begrijpt dat: die mensen komen buiten jezelf te staan." De verhalen zijn fictie en zijn geen verwerking van emoties of bepaalde gebeurtenissen in zijn leven, maar: "Ik zit wel in de verhalen. Zo gebruik ik bijvoorbeeld graag humor. Een belangrijk element om gebeurtenissen lichter te maken. Humor en emoties die verzin je niet, die komen uit jezelf."

Ruygrok leest een klein fragment voor uit De Naakte Waarheid. Dit verhaal heet Album en gaat over dementie:

Mocht je denken dat Hein zijn boek op de klassieke manier met de pen schreef, dan heb je het helemaal mis. Werken met de computer is hem niet vreemd. Hij schreef het boek in Word en tikt daarbij niet met het tempo van een bejaarde.

Ook de voorkant van het boek maakte hij zelf op de computer. Dat deed hij gewoon met het programma Paint: "Wat de computer betreft viel het niet altijd mee hoor, maar ik heb hulp gezocht bij mijn kinderen en op een gegeven moment ging het gewoon goed."

Taalfouten

Het is nog te vroeg om te zeggen of er een tweede boek komt: "Er zit veel tijd in en nu vind ik het wel even goed zo." Veel tijd ging ook zitten in het nalezen van zijn teksten. Als voormalig docent Nederlands en taalpurist houdt Ruygrok natuurlijk niet van taalfouten: "Bij zo'n tekst blijf je kleine dingen over het hoofd zien. Dan ben ik altijd kwaad op mezelf. Maar goed: dat schijnt erbij te horen. Ik ben blij dat het klaar is. Nu maar hopen dat andere mensen het leuk vinden."