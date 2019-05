Bierfestivals, foodfestivals, dancefestivals, lichtfestival... Brabant steeds meer festivalprovincie

In totaal zijn er dit jaar 164 festivals in het Brabantse. Daarmee komen we op de derde plek van het land. Na Noord-Holland (279) en Zuid-Holland (185). Anders dan in Zuid- en Noord-Holland liggen de festivallocaties in Brabant verspreid over de hele provincie.

Cultuur snuiven

“Brabant doet het goed”, zegt festivaldeskundige bij KunstLoc Teun van Irsel. “We staan al jarenlang stabiel op de derde plaats. Het provinciebestuur vindt festivals heel belangrijk. Het is een laagdrempelige manier voor het publiek om cultuur te snuiven. Daarnaast kunnen we mooi laten zien wat er allemaal wordt gemaakt in Brabant.”

De grote groei is volgens Van Irsel goed te verklaren. “Er zijn tegenwoordig naast de traditionele muziekfestivals bijvoorbeeld ook food- en bierfestivals. En het gaat goed met de economie, dan neemt het aantal festivals altijd toe.”

Top 3

De toppers van Brabant zijn lichtfestival GLOW met 760.000 bezoekers en de Dutch Design Week met 325.000 bezoekers. Beide in Eindhoven. Breda sluit de top drie af met 250.000 bezoekers voor het Breda Jazz Festival.

Terwijl het aantal festivals groeit, blijft de hoeveelheid publiek gelijk. Dat betekent dat op den duur er ook weer festivals af gaan vallen, weet Van Irsel. De groei van het aantal festivals is ook niet oneindig. “Er zit een plafond aan. Het zou mij verbazen als er volgend jaar net zoveel festivals bij komen.”

Aantal festivals in 2019 per gemeente:

Breda - 16

Eindhoven - 34

Helmond - 2

Den Bosch - 13

Tilburg - 15

Bergen op Zoom - 7

Boxmeer - 1

Oosterhout - 3

Oss - 3

Roosendaal - 3

Veghel - 2

Waalwijk - 1

Rest van de provincie - 64