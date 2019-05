Ilonka vindt vijf gedumpte kippen en een haan in het bos en regelt zelf een nieuw thuis

Ilonka Miedema (31) heeft donderdag vijf gedumpte kippen en een haan gevonden op de Bergsebaan in Huijbergen . Ze konden niet worden opgehaald door de gemeente of de dierenambulance, dus bedacht ze het plan om ze zelf een nieuw thuis te geven bij een bekende die ‘toch al kippen had’. En dat is gelukt: “De haan is heel blij met z’n nieuwe chickies.”

Ilonka vertelt dat ze woensdag aan het paardrijden was toen ze de gedumpte kippen langs de weg zag lopen. Ze waarschuwde meteen boswachter Erik de Jonge, die haar vertelde dat ze zouden worden opgehaald door de dierenambulance.

“Maar donderdagochtend zag ik ze nog steeds zitten. Ze konden niet worden opgehaald door de dierenambulance, omdat de kippen en de haan zich bevonden in een stukje bos dat privéterrein was”, zegt Ilonka. “Toen Erik me vroeg of ik niet iemand kende die ze zou willen hebben, dacht ik meteen aan de man waar ik mijn paard stal. Hij zei: ‘Als je ze kan vangen, mag je ze komen brengen’.”

Zo gezegd zo gedaan. Samen met een BOA heeft Ilonka de kippen en de haan gevangen en naar de nieuwe eigenaar gebracht. “Ze waren heel tam. Nu zijn ze weer veilig.”

'Kippen overleven het niet als ze worden gedumpt'

Boswachter Erik legt uit dat kippen het niet overleven als ze worden gedumpt. “Iemand die kippen dumpt, denkt misschien dat ze het wel zullen overleven in het bos. Maar dat is niet zo. Ze worden meteen opgegeten door bijvoorbeeld een buizerd of een vos. Of ze worden overreden, want ze blijven vaak wezenloos op de weg rondlopen. Ze kennen namelijk niets anders dan een hok”, aldus Erik.

“Maar dit was een dumping die positief afliep. We konden de dieren niet laten lopen. Gelukkig zijn ze nu met alle liefde ontvangen.”