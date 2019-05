Jumbo haalt lamskoteletten uit schappen vanwege gevaarlijke bacterie

Jumbo heeft alle ‘Jumbo Chef’s tip lamskoteletten’ die tot en met vrijdag 3 mei houdbaar zijn uit de schappen gehaald. Mogelijk zit er een gevaarlijke bacterie in de lamskoteletten. De supermarktketen roept klanten die het vlees hebben gekocht op om het terug te brengen.

Bij een kwaliteitscontrole is gebleken dat in het vlees de STEC-bacterie zit. Dit is een variant van de ‘poepbacterie’ en kan flinke maag- en darmklachten veroorzaken. Vooral bij zwangere vrouwen, jonge kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem kan het een gevaar vormen voor de gezondheid.

Klanten die het product ‘Jumbo Chef’s tip lamskotelet’ met houdbaarheidsdatum 3 mei hebben gekocht, kunnen het terugbrengen naar de winkel. Zij krijgen hun geld terug.