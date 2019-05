Michael van Gerwen lijdt dure nederlaag en is koppositie in Premier League kwijt

Michael van Gerwen is donderdagavond de koppositie in de Premier League kwijtgeraakt. De topdarter uit Vlijmen verloor met 8-5 van Daryl Gurney.

Michael van Gerwen had in de eerste drie legs veel moeite met het vinden van de triples. Gurney wist de eerste twee legs, zonder al te veel problemen, binnen te halen. In leg drie verprutste de Noord-Ier vijf kansen er 3-0 van te maken. Van Gerwen kwam in deze fase van de wedstrijd scorend maar niet in de buurt van Gurney. Hij kon de vele missers van zijn tegenstander op de dubbel daarom niet afstraffen en het werd alsnog 3-0.

In de vierde leg begon Mighty Mike betere scores neer te zetten, maar omdat Gurney een geweldige leg gooide kwam er 4-0 op het scorebord te staan. Van Gerwen gooide in leg vijf 127 uit en wist daarmee in twaalf pijlen zijn achterstand wat terug te brengen.

Bekijk de hoge finish in de video (in de tweet). De tekst gaat daaronder verder.

Van Gerwen bleef in deze fase scorend overeind en maakte er 4-2 van. Het bleek slechts een tijdelijke opleving. Gurney wist namelijk ook leg zeven en acht op zijn naam te schrijven. Bij een 6-2 achterstand, gaf de Vlijmenaar weer een teken van leven. Hij kende een nieuwe opleving en kwam terug tot 6-4. Met name in de negende leg kreeg Van Gerwen de handen op elkaar, door 130 uit te gooien.

Bekijk de hoge finish in de video (in de tweet). De tekst gaat daaronder verder.

In de elfde en twaalfde leg waren er geen bijzonderheden. De stand liep op naar 7-5 in het voordeel van de Noord-Ier. Van Gerwen wist toen al dat een overwinning er voor hem vanavond niet meer in zou zitten. Een gelijkspel, het maximale haalbare, wist hij er ook niet uit te peuren. Gurney won de partij met 8-5 en bezorgde de Brabander een kater.

Bekijk de beslissende pijlen in de video (in de tweet). De tekst gaat daaronder verder.

Rob Cross aan kop

De koppositie in de Premier League is Van Gerwen nu kwijt aan Rob Cross en het play-offticket is ook nog niet binnen. Al moet het wel heel raar lopen, wil Van Gerwen er over drie weken niet bij zijn in Londen als de prijzen worden verdeeld. Mogelijk treft hij Gurney dan opnieuw. Gezien onderstaande statistiek zou dat dan een zeer interessante ontmoeting zijn.

LEES OOK: Van Gerwen laat wedstrijd schieten om deelname play-offs in Premier League veilig te stellen