Onze 5 weekendtips: iedereen zijn eigen vrijheid!

Bevrijdingsfestival in Den Bosch (zondag)

Op de Pettelaarschans in Den Bosch, bijvoorbeeld. Daar is het festivalterrein van de Brabantse editie van het Bevrijdingsfestival. Er zijn optredens van onder meer Navarone en Jett Rebel. Wil je meer over vrijheid en bevrijding weten dan is er ook keuze te over. Zo kan je speeddaten met veteranen en zie je bij Brabant Remembers nagespeelde verhalen van de oorlog.

Het festivalterrein is van 12.30 tot 23.30 uur open. De toegang is gratis. Kom je met de trein dan kan je met korting reizen. Vanaf het station rijden er gratis bussen die je naar het Bevrijdingsfestival brengen. Tegenover het festivalterrein (bij het provinciehuis) is een groot parkeerterrein. Daar zet je je auto gratis neer.



Piushaven Bevrijdingsconcert in Tilburg (zondag)

Net als in Den Bosch viert Tilburg ook de vrijheid met muziek. Vanaf 14.00 uur kan je genieten van het Piushaven Bevrijdingsconcert. Op en aan het water in de Piushaven komt een mix van klassieke en moderne muziekstukken voorbij. Normaal gesproken is het concert ’s avonds maar omdat Tilburg dan de bekerwinst van Willem II hoopt te vieren, is het naar de middag gehaald.

Het Piushaven Bevrijdingsconcert is gratis. De naam zegt het al: het concert is in de Piushaven, in het centrum van Tilburg. Vanaf het station loop je er in een goed kwartier naartoe. Er gaan ook verschillende bussen die je tot vlakbij de plek van het concert brengen. In het centrum van Tilburg zijn ook verschillende parkeergarages.



G-stars voetbaltoernooi in Eindhoven (zaterdag)

In het Jan Louwers Stadion van FC Eindhoven komt zaterdagmiddag de droom van kinderen uit, namelijk die van profvoetballer zijn. Oké, het is maar voor een middagje, maar de kinderen met een beperking zullen het voor altijd onthouden. Ze worden verdeeld in teams van (natuurlijk) FC Eindhoven, Fortuna Sittard, Helmond Sport, VVV-Venlo, FC Eindhoven, ADO Den Haag en Ajax.

Wil je zien hoe de kinderen genieten? Je ziet ze zaterdag van 13.00 uur tot 18.00 uur in actie tijdens het G-Stars toernooi. Bij het stadion is genoeg plek om te parkeren. Vanaf station Eindhoven gaan er meerdere bussen richting de plek van het toernooi.

Ben je er geweest en wil je alles nog eens terugzien, kijk dan maandag vanaf 18.12 uur naar Zinderend Zuiden op Omroep Brabant TV.



Ze mogen weer naar buiten!

Koeien in de wei! In Aarle-Rixtel (zondag)

Wat is er fijner dan dartelen in de wei? Voor koeien is er niet veel beters. De kloosterkoeien van de Brabantse Kluis staan te trappelen tot ze van stal mogen, de heerlijk frisse weide in. Dat gebeurt zondag. Rond 14.30 uur gaan de koeien de wei in. Vanaf 11.00 uur is het terrein open en kan je deelnemen aan de ‘Schijt je rijk’ wedstrijd, over het blotevoetenpad gaan of een drankje doen op het Bier en Bitterballenplein.

Je kan terecht op het Evenemententerrein van de Brabantse Kluis aan de Kloosterdreef 8 in Aarle-Rixtel. Kinderen tot een jaar mogen gratis naar binnen, alle anderen betalen 5 euro om het mee te maken. Het evenement is het best bereikbaar met de auto en de fiets. Beide kan je kwijt op het terrein.





Vliegerfestival in Valkenswaard (zaterdag en zondag)

Misschien is zweven in de lucht wel het ultieme gevoel van vrijheid. In Valkenswaard zijn het niet mensen die de lucht in gaan, maar vliegers. Vliegeraars uit heel Europa komen met hun (vaak zelfgebouwde) vliegers naar het Vliegerfestival Valkenswaard. Zowel zaterdag als zondag kan je ze in actie zien.

Het is allemaal te doen aan de Schafterdijk 9 in Valkenswaard. Daar kan je het beste met de auto of met de fiets naar toe komen. Mocht je zelf nog een vlieger in elkaar willen knutselen dan staan er op de site van het festival tips hoe je dat moet doen.

Tips?

Organiseer je een evenement of ga je ergens naartoe en vind je dat Omroep Brabant ook moet komen, laat het ons weten. Stuur een mailtje met informatie naar evenementen@omroepbrabant.nl en misschien kiezen we jouw evenement wel uit als een van de tips van de week.