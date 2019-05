Jac kookt na 75 jaar weer bloembollensoep, 'Het was echt niet lekker'

"Het was een bijzondere ervaring. Ze hebben geen idee wat zich in de oorlogsjaren heeft afgespeeld", blikt Jac Hennemans (88) terug op die gesprekken. De jongeren dachten dat kinderen het verschrikkelijk hadden in de oorlog, maar dat valt volgens hem wel mee. "Je was niet anders gewend. Je ging gewoon naar school en speelde met je vriendjes."

Paar sokken voor je verjaardag

Als vermaak werd een potje mens erger je niet gespeeld en voor feestjes was geen geld. Als cadeautje kregen de kinderen geen bergen speelgoed, maar een paar sokken. Hennemans: "Dan zitten ze je met grote ogen aan te kijken."



Wat hem vooral bij is gebleven, is dat er steeds minder te eten was. "Je had nooit een volle buik, je moet het eigenlijk meegemaakt hebben om dat in te kunnen denken."

Bloembollensoep

Met inspiratie uit de gesprekken werden twee voorstellingen in elkaar gezet: KRAAK & Schuifkaas. Jacs verhaal maakte zo'n indruk, dat hij zelf ook mee mag spelen. "Ik ben de kok", lacht hij. Terwijl de jongeren de voorstelling spelen, staat Jac achter ze bloembollensoep te koken. Iedereen mag na afloop een beetje proeven. "Ze zitten nu al een vies gezicht te trekken, maar ze moeten maar proeven hoe het is."

De laatste keer dat hij het zelf at, was in 1944. De smaak zit dan ook nog maar vaag in zijn geheugen en hij kijkt er naar uit het weer eens te proeven. "Ik denk dat als ik het proef, de herinnering eraan meteen weer terug is", zegt hij met een vies gezicht. "De soep vulde vooral goed en dat was het belangrijkste."

Theater na de dam

Na het stiltemoment zaterdag spelen in heel Nederland gelijktijdig 34 voorstellingen, gebaseerd op gesprekken tussen jongeren en ouderen over de oorlog. De voorstellingen in Tilburg zijn uitverkocht.