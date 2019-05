Olcay Gulsen maakt de overstap van RTL naar Talpa

Als deskundige is ze sinds 2014 te zien bij RTL Boulevard. Sinds het faillissement van haar moederbedrijf SuperTrash is Gulsen ook actief als verslaggever.

Meer programma's

Ze presenteerde ook het programma Beter Laat Dan Nooit waarin ze met Barry Stevens, Willibrord Frequin, Peter Faber en Gerard Cox door Zuidoost-Azië trok. In 2018 was ze finalist bij Wie is de Mol? Daar verloor ze de finale van Ruben Hein.

Wat Gulsen bij Talpa gaat doen, is nog niet bekend.

Faillissement van SuperTrash

In 2018 kwam naar buiten dat haar bedrijf SuperTrash failliet was. Gulsen mocht enkele weken voor het faillissement van het modemerk het pand van het bedrijf niet meer in, dat ze zelf had opgericht. Ze had geprobeerd de reparatie van haar privéauto á 18.000 euro zakelijk te declareren. Dat blijkt uit een reconstructie van RTL Z van het faillissement, op basis van documenten en gesprekken met vier ex-werknemers.

Volgens RTL Z wil Gulsen de vreemde facturen niet toelichten.

