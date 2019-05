Aad de Mos geeft Willem II zondag geen kans: 'Ajax wil en gáát de bekerfinale winnen'

"Ajax heeft zoveel honger", legt De Mos uit. Hij wijst op het feit dat de Amsterdamse club ondanks de financiële slagkracht de afgelopen jaren geen enkele hoofdprijs won. "Die ploeg móet prijzen pakken en Ajax is in topvorm. Deze kans laat deze jonge ploeg niet gaan."

Sterkste opstelling

De Amsterdamse club maakt niet alleen kans op de KNVB-beker. De club is ook in de race voor de landstitel en kan Champions League winnen. Woensdag kan Ajax zich plaatsen voor de finale van de Champions League, als er wordt afgerekend met Tottenham Hotspur. Grote vraag is dus of Ajax tegen Willem II met de sterkste opstelling gaat spelen.

De Mos denkt van wel. "Misschien gaat Joël Veltman eruit en wordt Noussair Mazraoui de rechtsback. En wellicht speelt Klaas-Jan Huntelaar. Maar voor de rest verwacht ik geen noemenswaardige wijzigingen. Ajax gaat vol gas geven. Ajax wíl deze wedstrijd winnen en gáát de wedstrijd ook winnen."

Offday

Willem II heeft volgens De Mos alleen maar kans als Ajax zondag een offday heeft. "Als Timon Wellenreuther een strafschop pakt en Isak iedereen overhoop speelt. Of als Erik ten Hag wissels toepast die niet geweldig zijn. Maar ik geloof in Ajax."

Toch verwacht hij geen saaie wedstrijd. "Ik denk dat er ook bij Ajax een beetje spanning zal zijn. Het gaat tenslotte om één duel en er zijn al vaker gekke dingen gebeurd... Bijvoorbeeld in België, afgelopen woensdag. Daar won KV Mechelen, dat uitkomt in de eerste divisie, de beker ten koste van AA Gent, dat speelt in de Belgische eredivisie. En vergeet de bekerfinale PEC Zwolle-Ajax van een paar jaar geleden niet. Maar dit is een ander Ajax. "

Fantastisch

Maar ook al verliest Willem II de bekerfinale, dan nog is het volgens De Mos 'fantastisch' wat de Tilburgse club onder leiding van Adrie Koster gepresteerd heeft. "Als je zulk goed voetbal speelt, AZ uitschakelt... Je verliest Fran Sol en je haalt een goede spits terug met Isak. Heel Tilburg kan trots zijn op Willem II."