Hennepdrogerij gevonden na massale klachten buren over stank

De politie heeft na klachten over stank van omwonenden een hennepdrogerij ontdekt in een huis aan de Vondellaan in Oosterhout. De 31-jarige bewoner werd aangehouden na een achtervolging.

De wijkagent belde na de klachten over een hennepgeur aan bij het huis waar de stankoverlast vandaan zou komen. De bewoner weigerde open te doen, maar ging via een raam in gesprek met de agent. Daarna rende hij naar buiten en wilde hij er vandoor gaan.

Achtervolging op de fiets

De wijkagent zette op de fiets de achtervolging in en hield de man op de Akeleistraat aan. Tijdens de achtervolging gooide de man nog een plastic zak weg. Daar zat een flinke som contant geld in.

Na zijn arrestatie gaf de bewoner zijn huissleutel. Agenten zagen in het huis een zak met ruim 2,5 kilo gedroogde hennep. Ook was er op de bovenste verdieping een hennepdrogerij ingericht. Ook daar lagen henneptoppen.

In een slaapkamer stonden 144 oogstrijpe hennepplanten. Alles is in beslag genomen en vernietigd.