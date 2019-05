Tim liet zich het riet in sturen en maakte adembenemende beelden van watervogels [NATUURVLOG]

Tim Visser, de natuurvlogger van Omroep Brabant, bezocht op aanraden van de kijkers de Oisterwijkse vennen. Dit deed hij op een bijzondere manier. Hij knutselde een systeem om watervogels heel laag over het water te kunnen filmen en verstopte zich urenlang onder een schutkleurige deken. Het resultaat van zijn geduld mag er zijn. De beelden van Tim laten je het leven van watervogels en jonge eendjes in de Brabantse lente van heel dichtbij maken.

In zijn vlog vertelt Tim dat je echt in het leven van een vogeltje komt als je zo laag over het water filmt. "Die eendjes, fantastisch om te zien. Mooi toch hoe ze zo achter die vliegjes aan gaan, zo uit de lucht vangen. Echt een lentegevoel hier."

Niet makkelijk om vogeltjes vast te leggen

Hoewel de beelden van Tim adembenemend zijn, was het niet makkelijk om de vogels van zo dichtbij in beeld te brengen. "Het is lastig om de vogeltjes te filmen, omdat ze schuw zijn en telkens maar heel kort boven water komen. Soms heb je ze net in beeld en dan zijn ze weer weg."

Over welk natuurgebied of welk onderwerp zie jij Tim graag een video maken? Stuur je ideeën naar social@omroepbrabant.nl.