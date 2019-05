Duif 'over straat geschopt' in uitgaansgebied, vogel overleeft mishandeling niet

De duif werd 'over straat geschopt' en raakte gewond. (Foto: Dierenambulance Brabant Noord-Oost)

De Dierenambulance Brabant Noord-Oost is geschokt door een incident met een duif in Grave. De vogel is daar woensdagavond zwaar mishandeld in het uitgaansgebied. Volgens de melder werd de duif ‘over straat geschopt’. Het dier was niet meer te redden en is door de dierenarts ingeslapen.

Een medewerker van de dierenambulance laat vrijdag weten dat het dier de mishandeling niet heeft overleefd. “De duif had een gebroken vleugel. Vogels met gebroken vleugels zijn helaas niet meer te redden. Vogels hebben holle botten en die groeien niet dicht. Het dier is direct ingeslapen door de dierenarts in de vogelopvang."

Omstanders

Een omstander belde donderdagavond eerst de lokale Dierenambulance, maar die was niet bereikbaar. Hij belde diegene de politie en de regionale Dierenambulance. “Normaal verwijzen wij bij een mishandeling door naar de politie, omdat wij alleen een dier kunnen vervoeren. Maar in dit geval ging het om een duif die zich bevond tussen het uitgaanspubliek in het stadje Grave”, schrijft de Dierenambulance op Facebook.

Volgens personeel van de ambulance bekommerde een omstander zich daar om de vogel. “Wij hebben de duif van een omstander overhandigd gekregen. Helaas had het dier zijn vleugel ernstig verwond en is het direct naar de vogelopvang gebracht waar het dier is geholpen", aldus de medewerker.

Tips?

De politie en Dierenambulance hopen dat mensen iets gezien hebben. "Mocht u weten wie de dader is, dan kunt u contact opnemen met de politie", staat op Facebook. Volgens de medewerker hebben ze al een aantal bruikbare tips van het uitgaanspubliek ontvangen.