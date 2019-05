'Willem II heeft in bekerfinale geen schijn van kans tegen Ajax', zegt oud-trainer Robert Maaskant

Robert Maaskant, tegenwoordig technisch directeur bij Almere City, vindt het leuk voor zijn oude club Willem II dat ze in de bekerfinale staan. Maar de prijs, die recht geeft op Europees voetbal, gaat aan de Tilburgse neus voorbij.

"Ze maken geen schijn van kans", zegt Maaskant. "Tegen een goed Ajax heb je op dit moment echt geen schijn van kans. Voordeel voor Willem II is alleen dat ze nog in de halve finale van de Champions League zitten. Willem II zal ook het scenario Zwolle aanhouden, dat er een paar jaar geleden geheel onverwacht met de beker vandoor ging. Maar ik denk dat we een goed Ajax gaan zien. Al krijg je tegen Ajax altijd één of twee kansen, elke ploeg."

Bekijk Frietje Met Robert Maaskant en lees verder.

Geweldig

Maaskant weet wat er momenteel leeft in Tilburg. Als coach leidde hij in 2005 Willem II zelf naar de bekerfinale. In De Kuip verloor hij destijds met de Tilburgers met 4-0 van het PSV van Guus Hiddink.

"Het was geweldig", herinnert Maaskant zich. "Al vond ik de finale wat minder leuk, want we verloren dik van een heel goed PSV. Maar de hype er naar toe, het winnen van Ajax in de halve finale en het plaatsen voor Europees voetbal dat was fantastisch en altijd in mijn herinnering staan."

Medaille niet opgehaald

Maaskant kon het op 29 mei 2005 maar moeilijk verkroppen dat Willem II de finale verloor.

"Ik was zo teleurgesteld dat ik mijn medaille niet opgehaald heb. Ik heb daar nu spijt van, want verliezen hoort ook bij de sport en dan moet je gewoon het podium op. Ik heb de medaille uiteindelijk wel gekregen."

PSV

Ajax gaat volgens Maaskant niet alleen Willem II, maar ook PSV dwarszitten. Volgens de technisch directeur van Almere City worden de Amsterdammers kampioen.

"PSV heeft ook een knap seizoen, maar ze hebben het echt laten liggen. Het is vele malen stroever gegaan dan bij Ajax dat zichzelf overtreft."

NAC

Robert Maaskant laat tot slot zijn licht schijnen over NAC, waar hij ook trainer was in het verleden. De Bredase club staat op punt van degraderen. "Dat raakt me wel ja", zegt de oud-trainer. "Maar er is nog altijd een sprankje hoop."