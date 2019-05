Onweer, hagel en natte sneeuw tijdens bevrijdingsweekend: 'Gevoelstemperatuur onder 10 graden'

"We zitten echt in koude lucht nu", vertelt Huirne. "We moeten het deze vrijdag doen met 11 of 12 graden. Normaal gesproken hebben we een graad of 16 in deze tijd van het jaar, maar dat gaan we nu bij lange na niet halen. Er zijn vrij veel wolkenvelden en er staat een matige wind uit het noordwesten. Die wind gaat in het weekend aantrekken."

Gevoelstemperatuur onder 10 graden

Vrijdagavond en -nacht krijgen we te maken met een regengebied en koelt het af tot een graad of 3. "De regen trekt zaterdagochtend weg. Dan krijgen we felle opklaringen. Er zijn dus zaterdag zeker ook zonnige momenten, maar er trekken ook dan buien over Brabant. Dit kunnen pittige buien zijn met hagel, onweer en misschien in de ochtend ook een vlokje natte sneeuw. Maar de buien trekken heel snel voorbij, dus je kunt er goed voor schuilen. Het is binnen een mum van tijd weer droog en dan breekt ook heel gauw de zon weer door."

Het wordt zaterdag een graad of 10. "Tijdens een bui is het echter een stuk kouder. Het waait zaterdag ook stevig, dus de gevoelstemperatuur ligt onder de 10 graden."

'Zeker geen verregende bevrijdingsdag'

Tijdens de dodenherdenking, rond acht uur 's avonds, verwacht de weerman dat het op de meeste plaatsen droog is. "Met name in het westen van Brabant. Als er nog een bui hangt, dan is dat in het oosten en zuiden van de provincie. Maar de meeste buien verdwijnen aan het eind van de middag en tegen de avond. Het is wel fris, met een graad of 7 rond acht uur 's avonds."

Tijdens bevrijdingsdag lijkt het weer ietsje beter te worden. "In ieder geval qua hoeveelheid buien. Maar ook zondag trekken er nog een paar buien over Brabant. Daar kan opnieuw wat hagel bij zitten."

"Maar ook dan trekken ze heel snel voorbij, het wordt dus zeker geen verregende dag. Ook dan zijn er opklaringen en krijgen we de zon erbij. Het wordt wel weer fris, 11 graden maximaal. En er staat een fris windje, al waait het wat minder hard dan op zaterdag. Maar een warme jas is zeker geen overbodige luxe."

'Houden weersvoorspellingen goed in de gaten'

De organisatie van het bevrijdingsfestival in Den Bosch laat weten dat 'de weersvoorspellingen goed in de gaten worden gehouden'. "Op dit moment lijkt het zondagmiddag om twee uur te gaan regenen, maar zou het de rest van de dag droog zijn."