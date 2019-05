Dikke pech voor Willem II: niet Aletha, maar Toine komt naar de bekerfinale

“Iedere keer wanneer Aletha Leijdelmeijer namens @Foxsportsnl dit seizoen aanwezig is bij onze wedstrijden winnen we! Ben je bij de bekerfinale van de partij @Aletha84?,” twitterde Willem II hoopvol aan de presentatrice.







Binnen een kwartier kwam het antwoord van de sportverslaggeefster. “Oeiiii, Toine van Peperstraten is erbij en zal deze taak op zich nemen, gok ik zo”, was te lezen op Twitter. En dat kan kloppen, want Van Peperstraten komt oorspronkelijk uit Hilvarenbeek en is supporter van Tricolores.