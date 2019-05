Inbrekers met drugs opgepakt in milieustraat in Baarle-Nassau

De politie heeft donderdagnacht twee inbrekers aangehouden in de milieustraat aan de Smederijstraat in Baarle-Nassau. Rond vier uur ging het alarm af. Opgetrommelde agenten sloten het terrein hermetisch af.

Daarna ging politiehond Dexter aan de slag. Al snel kwam hij een van de verdachten op het spoor. Agenten rekenden een 29-jarige man uit Breda in. Hij had GHB, een aantal messen en spullen om in te breken bij zich.

Gereedschap en koper

Ook droeg hij een aantal tassen waar mogelijk de buit van de inbraak in zat. Daarin zat gereedschap en koper.

De Bredanaar vertelde de politie dat hij niet alleen had ingebroken. Bij een bouwkeet ontdekte Dexter de tweede verdachte. Daar bleek een 26-jarige vrouw uit Breda zich te verstoppen.

Drugs en flesjes parfum

Toen agenten haar fouilleerden bleek ze ook drugs op zak te hebben. Ook had ze kleine flesjes parfum bij zich.

De politie heeft alle spullen in beslag genomen. Het duo is in de cel gezet voor verder onderzoek.