De liefde voor Willem II gaat door de maag: van kampioensbal tot Willem II-gebak

Kampioensbal

De kampioensbal is een idee van De Jong Food uit Tilburg. Over de inhoud van de snack wil het bedrijf nog niets kwijt. “De presentatie van de snack is maandagavond op het podium tijdens de eventuele huldiging. We hebben de grondstoffen klaarstaan voor zo’n 50.000 ballen."

"Door de organisatie zijn we benaderd om iets leuks te doen rondom een eventuele winst en huldiging na bekerfinale. Toen hebben we in sneltreinvaart deze snack ontwikkeld. De bal wordt pas na de finale geproduceerd”, zegt Koen de Jong van de snackfabrikant. Het bedrijf ontwikkelde in het verleden al een ‘Kuiket’ en een “Kruikenbal’.

De verpakkingsmaterialen en grondstoffen staan klaar (Foto: De Jong Food)



Maar wat als Willem II de bekerfinale niet wint? De Jong: “Dan zal er geen huldiging plaatsvinden. Bovendien heb ik dan nog een berg verpakkingsmaterialen en grondstoffen liggen. Daar moet ik dan nog wel een goed doel voor zoeken.”

Gebak en worstenbrood

Ook bij bakkerij Floor van Lieshout in Tilburg wordt hard gewerkt om een Willem II-lekkernij in de schappen te krijgen. “Voor onze winkels maken we speciale eclairs en gebak. Op het gebak komen het Willem II-logo en de KNVB-beker. Uiteraard wordt alles met chocolade en slagroom afgewerkt”, beschrijft Floris van Lieshout.

Van Lieshout: “We dragen Willem II al jaren een warm hart toe en zijn ook sponsor.” Het bedrijf gaat zondag ook met de bus naar Rotterdam. En hoe kan het anders? “Voor in de bus maken we ook nog een worstenbroodje met een Willem II-look, een limited edition. Die komen niet in de winkel te liggen."