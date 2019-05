Netflix twittert een dag lang in het Brabants, maar ze bakken er niet al te veel van

Vanaf vrijdag kun je de tv-serie Undercover op Netflix bekijken, waarin verschillende Brabanders meespelen. Reden voor de streamingdienst om haar Twitterkanaal om te dopen in Netflix Brabant. De hele dag worden er tweets verzonden met Brabantse zinnen. Ook filmposters werden verbrabantst. Maar het gehanteerde Brabants is niet al te best, zegt dialectdeskundige Ad Dams.

"Kzou maar es goan koekeloeren, als ik gullie war. Undercover ziede gij nu op Netflix.", zo begon het bedrijf de Twitterreeks.

Al snel volgde de volgende tweet, waarbij een aantal filmposters verbrabantst werd. "Goeie mérge! Hier un aantal suggesties van onder d'n rivier voor gullie plezier. Kèk mar wè ge doe."

De tv-serie 'Better Call Saul' is verbrabantst tot 'Efkes Saul bellen' en de 'Chilling Adventures of Sabrina' is op de poster gewijzigd in 'D'n enge avontuurkes van ons Sabrina'.

Op verzoek van de redactie bekeek dialectdeskundige Ad Dams- die jarenlang bij Omroep Brabant-radio meewerkte aan de dialectenrubriek 'Bij wijze van spreken - de verschillende tweets en posters. De meeste andere woorden uit de tweets kan hij wel thuisbrengen. "Maar het lijkt alsof ze de dialecten uit het oosten en westen en nog een paar plaatselijke woorden door elkaar hebben gegooid."

Bijna 4000 dialecten

"Er waren vroeger 3840 dialecten in het hertogdom Brabant. Ieder dorp had zijn eigen taal, een grote stad als Tilburg zelfs meerdere. Het is leuk dat Netflix aandacht besteedt aan onze taal, maar doe het dan wel goed. Als ik Netflix was, had ik alles van tevoren laten checken."

Bijvoorbeeld de antwoorden op de poll wat de social-mediamedewerkers van Netflix moeten eten bij de lunch: een worstenbroike, een frietske stoof, een bossche bol of een vleeske hachee.

Als Brabanders zijn we natuurlijk al blij dat de Netflixers friet zeggen en geen patat. Ad Dams is echter nog niet tevreden. "Frietske dat bestaat niet. Het is dat gewoon een 'frietje stoof'."

LEES OOK: Frank Lammers is keiharde drugsbaron in nieuwe Netflix-serie: 'Maar ik ben lief voor mijn meisje'

Hij is niet de enige die zich ergert aan de 'Brabantse' tweets van Netflix. "Doe gewoon maar niet, Brabants proberen....", benadrukt een lezer. "Waar hebben jullie die cursus Brabants gevolgd?", vraagt iemand anders zich op Twitter af. "Kap eens en praat normaal Nederlands!"