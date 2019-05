High-fiven met je konijn en frisbeeën met je hond: duizenden dierenliefhebbers op Animal Event

Vooral voor hondenliefhebbers is er veel te doen. Je kunt met je hond in een escaperoom terecht, een survivalparcours afleggen, op de foto, meedoen aan wedstrijden, of een frisbee-workshop volgen. Maar er zijn ook allerlei stands met geiten, eenden, paarden en konijnen.

Konijnentrainer

Bij de knaagdierenhoek op het terrein zijn er workshops van een heuse konijnentrainer. Bernice Muntz legt leert daar hoe je een high-five kunt krijgen van je konijn. "Ik denk dat tachtig procent van de konijnen dit kan. Heel veel mensen hebben daar geen idee van."

Een andere publiekstrekker is dogfrisbee: frisbeeën voor honden. "Doordat je de frisbee beweegt, vindt de hond het interessant om er achteraan te gaan", vertelt een frisbee-instructrice. De meeste honden vinden spelen leuk, of het nou met een speeltje of met een frisbee is. Wij vinden dogfrisbee leuk, omdat je zo echt een band met je hond kan opbouwen."